Ecomondo, presentata la nuova rivista green Articolo 9

E’ stata presentata mercoledì 8 novembre a Rimini presso Ecomondo, l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, Articolo 9, la nuova rivista green a cadenza quadrimestrale edita da Editailor e diretta da Paolo Cento. La rivista si avvale del contributo di ricercatori e divulgatori scientifici, accademici del diritto, del territorio, dell’economia e si pone l’obiettivo di fornire uno strumento mediatico di dibattito e riflessione sulla sfida della riconversione ambientale dell’economia e dei comportamenti individuali e collettivi, analizzandone i costi sociali e le opportunità.

Il numero uno è dedicato alla relazione tra cambiamenti climatici, economia, territorio e agricoltura con sullo sfondo gli scenari della guerra. Alla presentazione sono intervenuti il presidente di Confindustria Cisambiente, Alessandro Della Valle, che ha fatto gli onori di casa, Massimo Milani, Segretario della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l’architetto Salvo Lo Nardo, oltre all’editore della rivista Loris Talone e al direttore responsabile Paolo Cento.

“La crisi e il caos climatico da una parte – le sue parole -, e la guerra dall’altra, fanno fare un salto di qualità alla questione ambientale, trasformandola da pura conservazione del pianeta in cui viviamo in una decisiva grande questione energetica, economica e sociale che riguarda anche e soprattutto coloro che non amano definirsi ecologisti. Questa rivista quadrimestrale per me sarà una sfida inedita: il mio obiettivo è contribuire a mettere le chiavi della conversione ecologica al servizio e al confronto di chi tutti i giorni si confronta con la necessità del fare”.

“Le sfide che ci attendono nei prossimi anni – le parole di Loris Talone, – richiedono un ruolo decisivo del mondo imprenditoriale: dobbiamo rendere utile e conveniente alle imprese essere parte di una conversione ecologica del modo di produrre e offrire servizi. Dopo tanti anni in cui con Tailorsan abbiamo agito nella direzione della salvaguardia dell’ambiente abbiamo avvertito, come azienda da sempre attenta alle dinamiche green, la necessità di fare un salto di qualità per cercare di divulgare e far arrivare, attraverso Articolo 9, a più gente possibile la nostra idea”.