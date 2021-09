Meteo, le previsioni per sabato 11 e domenica 12 settembre: piogge al Sud, sereno al Centro-Nord

Secondo le previsioni meteo, sabato, 11 settembre, in Italia ci sarà un tempo prevalentemente sereno o comunque poco nuvoloso al Centro e al Nord e invece sarà nuvoloso con piogge diffuse al Sud.

Al mattino pioverà in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio le piogge arriveranno anche in Puglia. In serata pioverà anche in Sicilia e in Calabria.

Le piogge al Sud sono previste anche per domenica soprattutto in Sicilia, nel Salento e in Calabria.

Nel dettaglio ecco le previsioni di 3bmeteo.com.

Sabato 11 settembre

“Sarà – si legge – la giornata più instabile per parte del Sud Italia, con piogge e temporali in graduale intensificazione col passare delle ore ed anche di forte intensità, specie su Cilento, Calabria, Sicilia e Basilicata, con grandinate e possibili nubifragi, fenomeni più deboli invece in Puglia. (…) Isolati rovesci al pomeriggio anche lungo l’Appennino. In tarda serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, in calo nei massimi al Sud.

Domenica 12 settembre

“Una residua instabilità si attarderà al mattino sulle estreme regioni meridionali, con piogge e qualche rovescio tra Calabria ionica ed est Sicilia. In giornata ancora qualche rovescio o temporale su est Sicilia, Calabria e Salento, in esaurimento serale. Condizioni anticicloniche sul resto d’Italia, ad eccezione di una certa instabilità diurna sulle Alpi centro-orientali con qualche rovescio o isolato temporale in esaurimento in serata”.