Fiori e piante, fertilizzante all’acqua di banana: devi mischiare bucce, zucchero di canna e acqua

Fiori e piante rigogliose con minima spesa grazie a un fertilizzante naturale: l’acqua di banana. Viene ottenuta mescolando le bucce molto mature con zucchero di canna, acqua e si lasciano fermentare per uno o due giorni. In seguito si annaffiano le piante.

Fiori e piante: il fertilizzante a base di acqua di banana

Il metodo è stato pubblicato su Facebook in un gruppo australiano. E gli appassionati di giardinaggio lo hanno elogiato chiedendo come realizzare il magico fertilizzante.

Un utente ha chiesto: “Quanto tempo lasci nell’acqua le bucce di banana prima di fertilizzare le piante?”.

Il fertilizzante acqua di banana fa crescere velocemente le piante

Le foto postate in risposta mostrano come le piante crescano notevolmente dopo pochi giorni di trattamento con l’acqua di banana. In molti affermano che le loro dimensioni sono raddoppiate.

Una donna ha spiegato che ha lasciato le bucce a bagno nell’acqua per due giorni e dopo una settimana non poteva credere alla differenza di dimensioni nelle piante d’appartamento.

“Da tempo il ficus non metteva nuove foglie, dopo una settimana di fertilzzante ne sono nate sei.”Innaffio con l’acqua, poi taglio le bucce e le sotterro nel vaso”.

Un secondo utente ha detto che mette le bucce di banana matura direttamente nella terra e poi annaffia la pianta.

Alcuni mischiano bucce di banana e aloe

Altri hanno condiviso suggerimenti sull’acqua, ad esempio consigliando per avere una splendida crescita di aggiungere alle bucce anche aloe vera. Una utente ha raccontato di aver ottenuto risultati incredibili tritando le bucce di cinque banane molto mature e cinque foglie di aloe vera, e inserite in un sacchetto di terriccio.

“Il miglior terreno di riproduzione che abbia mai usato”, il commento della donna. Le bucce di banana sono utilizzate come fertilizzante naturale, grazie ai minerali come calcio, fosforo e potassio contenuti nella buccia.