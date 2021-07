Firenze, ancora codice arancione per il caldo. Allerta per anziani e soggetti fragili

E’ stato confermato oggi, sabato 31 luglio, per il secondo giorno consecutivo il codice arancione a Firenze per le temperature elevate con l’ondata di caldo che sta investendo la città.

Allerta per anziani e soggetti fragili: il Comune rinnova dunque le raccomandazioni soprattutto per le persone più a rischio.

“Con afa e caldo aumentano disagi e difficoltà”. La nota dell’assessore al Welfare Sara Funaro

“Con afa e caldo aumentano disagi e difficoltà per i nostri anziani – afferma in una nota l’assessore al Welfare Sara Funaro – ma anche per le persone fragili in generale, in particolare gli anziani soli. Firenze da sempre mette a disposizione una serie di servizi di protezione perché al centro del nostro impegno c’è assolutamente il benessere e la qualità della vita di tutte le persone che possono essere in questo momento più in difficoltà. Per questo rinnoviamo l’appello a mettere in atto alcuni comportamenti necessari come non uscire nelle ore più calde, bere più spesso e mangiare alimenti leggeri”.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Domenica

Nord: Pressione in calo. Fin dalle prime luci del giorno piogge e temporali interesseranno le regioni settentrionali a partire dal Nordovest; venti meridionali, mari molto mossi.

Centro: Pressione stabile. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni, senza precipitazioni.

Sud: La giornata trascorrerà ancora una volta con un ampio soleggiamento, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima caldo

Lunedì

Nord: Piogge e temporali potranno bagnare i settori alpini, con fenomeni che potranno localmente interessare anche le zone prealpine nel corso del giorno, poi migliora dappertutto.

Centro: Correnti più fresche settentrionali verso le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, con tanto sole da mattino a sera. Clima sempre caldo.

Sud: La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Valori termici sempre molto caldi.

Martedì

Nord: Un nuovo peggioramento del tempo interesserà le nostre regioni a partire dall’arco Alpino, con temporali via via più forti verso le zone di pianura entro metà giornata.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, con maggiori addensamenti nuvolosi solo su Toscana e Sardegna, con isolati piovaschi. Un po’ meno caldo.

Sud: La giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Clima molto caldo, a tratti rovente.