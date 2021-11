Flint, acqua potabile al piombo: 626 milioni di risarcimento per migliaia di avvelenati

Risarcimento astronomico per lo scandalo dell’acqua al piombo di Flint, Michigan, una delle più gravi crisi sanitarie pubbliche della storia americana recente. Un caso finito sui giornali di tutto il mondo dopo la mobilitazione di vip e leader politici. Al termine di sei anni di liti legali, un giudice federale ha dato il via all’accordo da 626 milioni di dollari per risarcire le migliaia di residenti colpiti dall’acqua tossica. Avvelenata anche dalla legionella ed altri contaminanti, come ricorda la Bbc.

Flint e l’acqua potabile al piombo

Intesa sottoscritta da 81 mila dei circa 100 mila abitanti, in maggioranza afro-americani. Circostanza che ha trasformato il caso anche in un esempio emblematico di ineguaglianza razziale negli Usa. Dove le comunità più povere e svantaggiate pagano di più il prezzo delle inefficienze pubbliche. I maggiori beneficiari (l’80% della somma) saranno i giovani che avevano meno di 18 anni perché “subiranno più danni delle persone più anziane”. Come ha scritto il giudice Judith Levy.

L’esposizione dei bambini al piombo e alla tossine può portare infatti a disordini neurologici e a difficoltà di apprendimento. La quota più grossa degli indennizzi andrà ai minori che avevano sei anni o meno. “E’ l’accordo più grosso nella storia del nostro Stato”, ha sottolineato l’attorney general del Michigan. “E’ un giorno storico per i residenti di Flint, che finalmente cominceranno a veder servita la giustizia”, ha esultato Ted Leopold, uno degli avvocati delle vittime. “Abbiamo fatto la storia e spero che l’accordo crei un precedente per non avvelenare la gente”, gli ha fatto eco Melissa Mays, madre di tre bambini ammalatisi a causa del piombo.

Il caso del fiume Flint

Tutto cominciò nel 2014, quando la città, per ridurre i costi, sostituì le forniture idriche dal lago Huron con quelle più corrosive del fiume Flint. Senza un’adeguata depurazione fecero filtrare il piombo nelle vecchie tubature contaminando l’acqua potabile e causando un’epidemia di legionella. Flint dichiarò lo stato di emergenza solo nel 2015, circa un mese dopo che l’agenzia per la protezione ambientale aveva scoperto livelli pericolosi di piombo. Sostanza che può nuocere a cuore, reni e nervi.

Seguirono valanghe di cause e molti politici accorsero nella città, dall’allora presidente Barack Obama ai candidati dem per la Casa Bianca Hillary Clinton e Bernie Sanders, mentre imprenditori come Elon Musk e vip come Cher si mobilitarono per aiutare i residenti. Scese in campo anche Erin Brokovich, la famosa attivista che ha ispirato il film omonimo con Julia Roberts dopo la sua azione legale contro la Pacific Gas&Electric per la contaminazione delle acque di una cittadina californiana con il cromo esavalente. In prima linea pure il regista Michael Moore, che dedicò allo scandalo un capitolo del suo film ‘Fahrenheit 11/9’.