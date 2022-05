Foresta amazzonica, in tre mesi scomparsa area grande come tre quarti di Roma (foto ANSA)

Nei primi tre mesi del 2022, il Brasile ha perso oltre 940mila chilometri quadrati di foresta amazzonica, pari a 3/4 dell’intera superficie di Roma. I dati vengono citati dalla Ong Cospe nell’ambito di una campagna campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi contro la deforestazione selvaggia che vedrà oggi a Roma l’attivista ambientale Adriano Karipuna, figura simbolo della resistenza dei popoli indigeni dell’Amazzonia. Il leader nativo del popolo Karipuna della Rondonia Brasiliana sarà a colloquio con la giornalista di RAI 3 Maria Cuffaro al MAXXI, museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma.

Deforestazione record in Amazzonia

“Per cambiare l’intera situazione relativa alla deforestazione nella terra Karipuna, è necessario più sostegno, supporto dei media, sostegno della Polizia Federale, del Ministero Pubblico Federale e del Ministero Pubblico Statale”, spiega Karipuna in un colloquio con l’ANSA.

“La difficoltà per un Karipuna, come nel mio caso che lotto in prima linea, è quella di denunciare questi crimini. Io sono già stato minacciato, il mio popolo è già stato minacciato. Oltre all’impatto sociale e ambientale che soffriamo. L’impatto sociale è che non abbiamo nessun altro posto da cui ottenere i nostri frutti, che erano la nostra fonte economica, perché la maggior parte degli alberi, ad esempio l’albero della castagna, sono stati distrutti dalla deforestazione e l’impatto ambientale è che uccelli e pesci si sono ridotti ed estinti. I nostri fiumi si stanno prosciugando e molti animali selvatici vengono uccisi. Ciò ha compromesso l’intera biodiversità del territorio indigena Karipuna, nello Stato di Rondônia, in Brasile”