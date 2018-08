Goletta Verde 2018: ecco le spiagge più inquinate d’Italia

ROMA – Il mare italiano, malgrado anni di allarmi, è sempre più inquinato. Questo il bilancio di Goletta Verde di Legambiente (qui la mappa dei bollini rossi e verdi) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con il rapporto annuale sul livello di inquinamento del mare italiano.

Questo il link per vedere la mappa: https://www.legambiente.it/golettaverde-map/

Il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici di Legambiente nelle 15 regioni costiere italiane è risultato entro i limiti di legge. Il 48% dei campioni no. Quindi un punto ogni 59 chilometri. I risultati negativi sono sicuramente da attribuire, afferma l’associazione, alla mala depurazione di cui ancora soffrono vaste aree del nostro Paese e per la quale l’Unione europea ci ha presentato un conto salatissimo.

Su 78 spiagge monitorate sono stati trovati in media 620 rifiuti ogni 100 metri. Nonostante dall’inizio dell’anno a oggi, i volontari di Legambiente hanno pulito almeno 500 spiagge italiane rimuovendo circa 180mila tra tappi e bottiglie, 96mila cotton fioc e circa 52mila tra piatti, bicchieri, posate e cannucce di plastica.

La Sicilia è anche in testa per numero di campionamenti risultati oltre i limiti in questa edizione di Goletta: 21 punti ‘fuori legge’ sui 26 campionamenti totali effettuati lungo le coste della regione (17 “fortemente inquinati”, 4 “inquinati”). Seguono la Campania con 20 punti oltre i limiti (19 “fortemente inquinati”) su 31 campionamenti effettuati; il Lazio con 17 punti oltre i limiti sui 24 monitorati (12 sono “fortemente inquinati”), e la Calabria con 15 su 22 (12 “fortemente inquinati”)