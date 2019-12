Greta Thumberg a Torino: “Il 2020 è l’anno dell’azione”

ROMA – “Il 2020 è l’anno dell’azione. L’anno in cui ci impegneremo perché taglino le emissioni”. Con queste parole Greta Thumberg, arrivata a Torino a bordo di una auto elettrica da Madrid, si è rivolta ai tanti giovani presenti in Piazza Castello ha detto: “Dobbiamo essere uniti. Siete con me?”. “In meno di tre settimane – ha aggiunto – saremo in una nuova decade, importantissima: deciderà il nostro futuro. Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Il 2020 è l’anno dell’ azione”. “Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo la speranza. Dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, non è un’opzione”,

E ancora: “Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a difendere il Pianeta. Non ci sono opzioni”.

“Dopo Torino – racconta Greta – andrò verso casa, con qualche tappa lungo il percorso. Farò un po’ di vacanza, perché non puoi andare avanti senza riposare. Ma non mi servirà molto tempo per essere di nuovo pronta e riposata”.

“La foto per il Time? È stato un gran divertimento! Fortunatamente il fotografo era di grande talento…”.

Greta Thunberg, sempre a bordo di una auto elettrica, ha poi lasciato il centro di Torino. La giovane è stata accompagnata all’auto da una delegazione dei giovani di Fridays For Future, che le hanno fatto da scorta in mezzo a due ali imponenti di forze dell’ordine.

Fonte: Ansa.