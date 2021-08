Groenlandia, sulla calotta glaciale cade per la prima volta la pioggia da quando sono iniziati i rilevamenti climatici nella regione. A constatarlo il 14 agosto scorso sono stati gli scienziati nella stazione della Us National Science Foundation, che si trova sul picco di 3.216 metri della calotta. Qui le temperature sono normalmente ben al di sotto di zero gradi.

Groenlandia, temperature sopra la media anche di 18 gradi

Secondo quanto riporta il Guardian, la pioggia è caduta in Groenlandia durante tre giorni eccezionalmente caldi. Le temperature in alcune zone sono state superiori di 18 gradi rispetto alla media.

Per via di queste temperature, la calotta glaciale della Groenlandia ha subito uno scioglimento abnorme. Si tratta del secondo evento del genere avvenuto in due settimane.

Lo scioglimento ha coinvolto un’area circa quattro volte più grande del Regno Unito. Questa volta è stato rapido ed eccezionale proprio per via della pioggia, evento meteo mai osservato prima e favorito dalla caduta di circa sette miliardi di tonnellate di acqua.

In questa parte della Groelandia era caduta solo neve

La stazione di ricerca della Us National Science Foundation si trova nel Greenland Summit Camp vicino alla cima della Groenlandia, in quello che viene definito il luogo più freddo del nostro emisfero. Normalmente quella parte della Groenlandia è perennemente gelida e le uniche precipitazioni che avvengono sono sottoforma di neve.

Il National Snow and Ice Data Centera ha elaborato un ulteriore dato che fa preoccupare. Sabato scorso è stata anche la terza volta in questo decennio che le temperature sono salite sopra lo zero in questa parte così fredda della Groenlandia.