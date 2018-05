KUALA LUMPUR – Uno scarabeo dedicato a Leonardo DiCaprio. Che apprezza e mette la sua foto come profilo twitter.

L‘attore di Titanic ha dato il nome ad un insetto del Borneo grazie al suo impegno a favore della biodiversità e per la tutela dell’ambiente. Così, dopo la falena Trump e la mosca Schwarzenegger, ecco il coleottero Grouvellinus leonardodicaprioi.

Il “battesimo” è avvenuto in occasione del ventesimo anniversario della fondazione DiCaprio. A scoprire questa nuova specie di scarabeo d’acqua, descritta sulla rivista ZooKeys, sono stati i membri dell’associazione olandese di citizen science Taxon Foundation, che organizza spedizioni scientifiche per semplici appassionati. “Tutti possiamo avere un impatto sul pianeta, ma dobbiamo lavorare insieme per proteggere la nostra unica casa”, ha detto DiCaprio in un video della sua fondazione.

La nuova specie è stata scoperta in una cascata che si trova nel bacino del Maliau, un’area ancora intatta nel Borneo della Malesia, durante la prima spedizione sul campo di Taxon Expeditions.

Oltre a questa, sono state scoperte altre due nuove specie di scarabei d’acqua. “Minuscolo e nero, questo nuovo scarabeo probabilmente non vincerà nessun Oscar per il suo carisma – ha commentato Iva Njunjic, entomologa e fondatrice dell’associazione – ma ai fini della protezione della biodiversità, ogni animale è importante”.