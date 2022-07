L’ultima challenge lanciata su TikTok si chiama “frog army” e ha come protagoniste le rane. Questa challenge consiste nel prelevare delle uova di rana da un stagno e allevare i girini all’interno delle proprie abitazioni. Una pratica che però è molto pericolosa ed è stata condannata dai biologi, perché può compromettere irreparabilmente la salute degli anfibi e provocare danni all’intero ecosistema.

L’esercito delle rane: la challenge TikTok può avere gravi conseguenze

A lanciare questa nuova challenge è stato un giovane utente di TikTok nel Regno Unito, che lo scorso febbraio ha iniziato a costruire un “esercito di rane” dopo aver notato “alcune uova in uno stagno poco profondo vicino a casa sua”. In alcuni video recenti, ha affermato di aver raccolto più di 1,4 milioni di uova che si sono schiuse in girini nella piscina che ha costruito dietro casa sua. “Volevo creare il più grande esercito di rane della storia”, ha detto in un video. “L’anno prossimo creerò uno stagno gigante per 10 milioni di rane”. Il ragazzo ha raccolto in poco tempo più di 2 milioni di follower e oltre 20 milioni di “Mi piace” sulla sua pagina.

L’allarme degli scienziati

“Tutto questo mi fa rabbrividire”, ha detto Tierra Curry, biologa della conservazione presso il Center for Biological Diversity. “Queste persone non hanno idea delle ripercussioni che le loro azioni avranno sull’equilibrio dell’ecosistema”. “Invece di aiutare gli animali, li stanno effettivamente mettendo in pericolo. Altrettanto a rischio sono le altre specie animali presenti nell’ambiente in cui li stanno rilasciando. Questo comportamento può favorire l’insorgenza di malattie e la nascita di specie invasive”.

Gli scienziati affermano, inoltre, che il contatto tra l’uomo e le rane può essere fatale per queste ultime e può comportare l’estinzione della specie. Un fungo precedentemente introdotto dall’uomo, in particolare, ha causato una vera e propria “estinzione di massa”, spazzando via più di 90 specie di rane.