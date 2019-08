Luglio 2019 è stato il mese più caldo di sempre nel mondo

ROMA – Luglio del 2019 è stato il mese più caldo mai registrato nel mondo. Lo rivela l’agenzia europea sul cambiamento climatico Copernicus: “Luglio di solito è il mese più caldo dell’anno – ha scritto il direttore Jean-Noel Thépaut in una nota – ma secondo i nostri dati stavolta è stato il più caldo mai registrato”.

Lo conferma anche l’organizzazione metereologica mondiale OMM: secondo i dati preliminari luglio è stato il mese più caldo di sempre. Anche il mese precedente aveva riportato picchi che avevano messo in allarme gli esperti: sempre secondo Copernicus il giugno 2019 era stato infatti il sesto mese più caldo mai registrato.

Il precedente record a livello globale spettava al luglio 2016, anno in cui sulle temperature mondiali aveva pesato l’influenza di El Niño, fenomeno climatico periodico che si verifica in media ogni cinque anni nell’Oceano Pacifico centrale surriscaldandone in maniera anomala le acque. Il mese scorso le temperature hanno superato di 0,04 gradi quelle del 2016. E, in generale, sono salite di 0,56 gradi rispetto alla media registrata tra il 1981 e il 2000.

Allerta Onu.

”Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e del suo centro climatico, luglio è stato almeno uguale, se non maggiore, al mese più caldo della storia. Dopo che lo scorso giugno sarà ricordato come il mese più caldo di tutti i tempi”. L’allarme arriva dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che chiama ad una mobilitazione generale per ridurre le emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici e delle temperature record registrate questa estate. (Fonte Ansa).