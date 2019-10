Maltempo al Nord, allerta arancione in Liguria. Le previsioni per i prossimi giorni

GENOVA – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di piogge e temporali, in particolare sulla Liguria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, informa una nota, d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati) ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso venerdì 18 ottobre.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domenica 20 ottobre allerta arancione sui bacini centrali e occidentali della Liguria. Allerta gialla sui restanti settori liguri, sull’Emilia Romagna occidentale, sul Piemonte orientale, sulla Valle d’Aosta orientale, sulla Lombardia settentrionale e sulla Toscana settentrionale. Ma ecco nel dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni di 3bmeteo.com.

DOMENICA 20 OTTOBRE – Al Nord rovesci e temporali al Nordovest, anche di forte intensità su Liguria e alto Piemonte. Più asciutto al Nordest, salvo deboli piogge sui rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22. Al Centro qualche pioggia sulla Toscana settentrionale, variabilità sul Tirreno; bel tempo sulla fascia adriatica. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25. Al Sud persiste il bel tempo ovunque, salvo locali banchi di nubi basse sulla costa campana e nuvole diurne sui rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27.

LUNEDI’ 21 OTTOBRE – Al Nord maltempo sulle regioni di Nordovest con piogge e temporali localmente intensi; variabilità al Nordest e in Emilia con deboli fenomeni sui monti. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Centro ancora molte nubi in Toscana con locali piogge mattutine sulla Lunigiana; tempo stabile e soleggiato sulle altre regioni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26. Al Sud l’anticiclone rinnova condizioni di bel tempo, con solo qualche locale addensamento diurno. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27.

MARTEDI’ 22 OTTOBRE – Al Nord residue piogge al Nordovest, in graduale esaurimento; condizioni più stabili altrove con banchi di nebbia al mattino in pianura. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25. Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato con nebbie e foschie nottetempo e al primo mattino nelle valli interne. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27. Al Sud caldo e bel tempo ovunque sotto l’egida del promontorio subtropicale, con al più qualche innocua velatura in transito. Temperature stazionarie, massime tra 23 e 27. (Fonte: Ansa)