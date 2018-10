ROMA – Allerta in tutto il sud Italia. La protezione civile ha diramato le previsioni meteo per martedì 23 ottobre. Rischio forti temporali in Calabria (settore ionico), sui settori meridionali della Basilicata e sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria, Basilicata e Sicilia nord-orientale, sui settori interni e meridionali della Puglia e sull’Appennino Campano, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Protezione Civile, allerta meteo martedì 23 ottobre

Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni anche a carattere di particolare persistenza, sui versanti ionici della Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori ionici della Calabria, sui settori meridionali della Basilicata e sui versanti tirrenici della Sicilia centro-orientale,con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria, Basilicata e Sicilia nord-orientale, sui settori interni e meridionali della Puglia e sull’Appennino Campano, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Puglia e Campania, sui settori occidentale e restanti settori della Sicilia, e sui versanti orientali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sui versanti tirrenici centrali e campani.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su regioni meridionali e versanti orientali della Sardegna, con rinforzi di burrasca specie sui settori ionici calabresi e versanti tirrenici siciliani e crinali appenninici; inizialmente forti settentrionali su Toscana meridionale e alto Lazio, in attenuazione.

Mari: agitati il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali e inizialmente l’alto Adriatico.