Maltempo, allerta temporali su Lazio, Liguria e Toscana per lunedì 23 settembre

ROMA – Allerta temporali nel Lazio dal pomeriggio di oggi 22 settembre e per le prossime 12 ore: la Protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per temporali codice arancione su Bacini Costieri Nord, Roma e Bacini Costieri Sud; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La Sala Operativa Permanente ha diffuso l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Continua la situazione di maltempo sulla Toscana con il transito previsto, lunedì 23 settembre, di un fronte freddo con associati rovesci e temporali sparsi tra mattina e pomeriggio. Pertanto, spiega la stessa Regione, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, nel confermare il codice arancione su tutta la Toscana per oggi, ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti a partire dalla mezzanotte fino alle ore 20 di lunedì 23 settembre. L’avviso è valido per tutte le province della regione.

E’ stata declassata da arancione a gialla l’allerta meteo per temporali emanata da Arpal per oggi in Liguria. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone stamani a Genova. A mezzogiorno, la Protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta meteo per temporali emanata da Arpal, che diventa gialla su tutta la Regione fino alle ore 14 di domani, lunedì 23 settembre. “Una buona notizia, ma ricordiamoci che il declassamento non vuol dire che finisce l’allerta, ci saranno temporali e piogge diffuse su tutta la Liguria” sottolinea Giampedrone. Sta transitando anche sui cieli della Liguria la prima perturbazione di matrice autunnale, che con la parte maggiormente attiva si sta concentrando più a Sud della Regione in mare e verso la Toscana.

