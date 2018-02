ROMA – Tra stasera e domani mattina temperature in picchiata in tutta Italia per l’arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana, con possibili nevicate fino in pianura, compresa Roma, e forti venti.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta che interesserà inizialmente le regioni settentrionali per poi estendersi al centro e al sud. Le nevicate potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni per questo Autostrade per l’Italia ha già attivato il piano anti neve.

Ma già oggi una frana ad Ischia, nel comune di Lacco Ameno, ha travolto, senza però fare feriti, un supermercato sfondando una parete esterna e arrivando all’interno dei locali. Ad Acqui Termi, in provincia di Alessandria, il maltempo ha fermato i festeggiamenti per il Carnevale: domani è stata infatti annullata la sfilata mattutina e il corteo dei carri allegorici previsto nel pomeriggio.

La scorsa notte una coppia di 50enni è stata sorpresa in auto da una bufera di neve su una strada dell’entroterra di Genova ed è stata costretta a chiedere aiuto ai vigili del fuoco perché senza catene sulla strada del passo del Turchino.

Nella notte ci sono state nevicate su tutti i valichi della Liguria ed è stato chiuso il passo del Faiallo. Per l’arrivo della “massa gelida che da domani impatterà sull’Italia” il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che stamani ha riunito al Dipartimento il comitato operativo, con collegamenti in video tutti i rappresentanti delle Regioni, ha spiegato che sono state “attivate” tutte le strutture operative ed ha chiesto “la massima attenzione” per le popolazioni colpite dal sisma, in particolare “sulle aree delle casette e dei container per limitare gli eventuali disagi alla popolazione assistita”.

Per fronteggiare il grande freddo, e soprattutto neve e ghiaccio in tutta Italia i comuni stanno cercando di organizzarsi. Nelle Marche ci sarà lo stop delle lezioni scolastiche in alcuni comuni: ad Ancona scuole di ogni ordine e grado chiuse rimarranno chiuse il 26 ed il 27 febbraio, così come accadrà lunedì prossimo a Giulianova, a Fabriano, Fermo e Montegranaro e niente lezioni ed esami all’Università di Macerata.

A Roma il Campidoglio ha disposto il prolungamento dell’orario di riscaldamento fino a 18 ore da domani e fino al perdurare dell’emergenza. E per affrontare l’eventualità di neve e ghiaccio Roma Capitale sta facendo scorte di sale, organizzando i mezzi al pronto intervento e il rafforzando l’accoglienza alle persone senza dimora. Ci saranno, infatti, nuovi 207 posti per i senza fissa dimora che vanno ad aggiungersi ai 381 posti per accoglienza notturna e 246 per accoglienza diurna.

Anche il Comune di Firenze ha predisposto 30 nuovi posti per i senza fissa dimora. A Torino sono invece pronte 4 mila tonnellate di sale e 29 mezzi spargisale, mentre il Comune di Bologna si prepara all’abbassamento delle temperature con un ‘sale speciale’ che può sciogliere il ghiaccio fino a 30gradi sotto zero: 60 tonnellate, pronte per essere sparse nei punti più critici della viabilità. I prefetti di Bologna e Modena hanno disposto il divieto di circolazione per i mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate sugli interi sistemi viari delle province.