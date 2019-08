Maltempo, nubifragi e grandine: allerta in Toscana, Emilia e Nord Italia

ROMA – Il maltempo che sta mettendo in ginocchio il Nord Italia continuerà anche oggi, giovedì 8 agosto, quando arriverà anche in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna, dopo i danni provocati in Lombardia, nel lecchese e a Bolzano.

Tra le regioni a rischio c’è la Toscana, dove la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per piogge anche di forte intensità, che interesseranno l’area di nord ovest, in particolare la Lunigiana, con validità fino alle ore 13 di oggi, giovedì 8 agosto, come già era successo qualche giorno fa. Lo stesso vale per l’Emilia Romagna, dove le previsioni parlano di temporali, anche con fulmini e vento forte, con possibilità di grandine e piogge di forte intensità per la giornata odierna. Restano sotto osservazione le aree alpine comprese fra l’alto Piemonte, la Valle d’Aosta e i rilievi della Lombardia. Allarme anche in Veneto, dove il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per l’intero territorio regionale. La criticità è riferita alla possibilità di forti temporali e le prescrizioni sono valide fino alla mezzanotte di venerdì 9 agosto.

Nel Sud Italia invece, l’allerta è per il caldo record che durerà per tutto il weekend. Oggi è, infatti, previsto addirittura bollino arancione, con condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, a Campobasso, Catania e Palermo. Sempre oggi, 8 agosto, è previsto bollino giallo, livello di allerta 1, in molte città: Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma. (fonte ILMETEO.IT)