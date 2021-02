Fiocchi di neve sul monte Terminillo (Rieti), 15 maggio 2018. La neve, dopo una stagione invernale in cui si è sciato molto e complice il brusco calo delle temperature delle ultime ore, è tornata intorno anche sul centro abitato della stazione sciistica del Reatino. ANSA/FRANCESCO PATACCHIOLA

Maltempo, sabato con la neve su gran parte d’Italia dal Piemonte alla Puglia: i fiocchi bianchi, nelle prossime ore potrebbero cadere anche su Roma.

Maltempo in Italia, aria fredda in arrivo da est

L’aria fredda in arrivo da est sta facendo scendere il termometro, con minime di 13-15 gradi sottozero a 1.500 metri.

Fiocchi di neve a Torino. Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, segnala venti forti, soprattutto nella giornata di oggi. Il pericolo valanghe varia tra il grado 3 marcato a 2 moderato.

Dai Monti Dauni al Gargano, nevica in tutta la provincia di Foggia e alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole.

Sulle strade provinciali sono al lavoro i mezzi spargisale e spazzaneve, e al momento non si registrano particolari criticità nella circolazione.

La neve sta cadendo su Monteleone, il paese più alto di tutta la Puglia; su Faeto, Biccari e Alberona, e anche sul versante nord del Gargano. Le scuole sono chiuse a Biccari, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo.

Maltempo in Italia, ghiaccio e neve in Piemonte

Il ghiaccio sulle strade sta causando disagi e qualche incidente in Piemonte, dove è tornata la neve anche in pianura e il termometro sta facendo registrare minime sotto lo zero. Sulla tangenziale di Beinette, nel Cuneese, a causa della strada ghiacciata si è verificata una carambola fra cinque auto all’altezza del sottopasso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, 118 e Carabinieri: fortunatamente non risultano feriti gravi.

In località Trucchi, sempre nel Cuneese, un’auto è finita contro il muro di una casa. Un altro incidente viene segnalato in corso Savona.

Allerta neve anche nel Lazio e a Roma

Allerta neve e vento forte nel Lazio.

“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse”.

A Roma la pioggia è arrivata la sera di venerdì 12 febbraio. Il Centro Funzionale Regionale spiega però che “per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose”.

“Si prevedono temporali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

“Dalla tarda serata di oggi (venerdì 12 febbraio ndr) e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte”.

C’è il rischio concreto che possa nevicare anche a Roma:

“Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per neve su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Bacini di Roma e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio”.

Neve in Basilicata

Una leggera nevicata sta interessando dalla notte scorsa Potenza e il resto della Basilicata, ma finora non sono stati segnalati disagi: la circolazione è regolare su tutte le principali arterie lucane.

Ieri sera il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente e altri primi cittadini lucani hanno disposto la chiusura per oggi delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione della didattica a distanza per le superiori.

Secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nella prossime ore ed è quindi a rischio la disputa della partita del girone C della serie C, in programma alle ore 15 allo stadio Viviani tra il Potenza e la Ternana.

Marche sotto la neve

Marche oggi sotto la neve, come era nelle previsioni secondo un allerta meteo diramato dalla protezione civile. Nevica a tratti lungo la costa: ad Ancona, dove è attivo il piano antineve e le scuole sono chiuse per precauzione, c’è stato solo un po’ di nevischio, ma i mezzi antineve sono in azione nelle zone collinari.

Nevica in maniera più decisa nell’entroterra fino ai Sibillini. Viabilità rallentata un po’ ovunque: nel Pesarese e nel Maceratese i vigili del fuco sono intervenuti per mezzi intraversati e piante sulla strada.

Neve anche nelle zone terremotate dove al momento il vice sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi non segnala criticità allarmanti.

“La neve c’è, nell’ordine di una quindicina di centimetri al momento, ma non sta creando particolari problemi né alla viabilità lungo la statale Salaria, né nelle casette Sae che sto controllando personalmente. Teniamo la situazione sotto controllo” ha detto all’Ansa.

“Più che la neve, alla quale siamo abituati, a preoccupare sono le temperature che nelle prossime ore e in serata sono attese ancora più basse e potrebbero determinare la presenza di ghiaccio”. Nevica in molte città, soprattutto nell’entroterra. Molti i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse.