ROMA – Breve tregua per il maltempo, martedì 13 marzo e mercoledì 14 marzo. Saranno due giornate più tranquille con più sole e meno pioggia, conferma 3bmeteo.com.

“Domani – precisa il meteorologo Edoardo Ferrara – sono previsti residui rovesci su Nordest, Centro e basso versante tirrenico, altrove il tempo sarà discreto. Mercoledì il sole sarà prevalente su gran parte d’Italia salvo qualche nota instabile ancora sul Nordest, alta Toscana e Sardegna. In aumento le temperature massime. La tregua, nota Ferrara, “sarà tuttavia breve, in quanto giovedì è attesa una nuova perturbazione atlantica, veloce ma piuttosto intensa. Piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco attraverseranno così lo Stivale da Ovest verso Est colpendo in modo particolare Nord e regioni tirreniche. Altre nevicate – aggiunge l’esperto di 3bmeteo.com – interesseranno le Alpi mediamente oltre 1000-1500m, a quote anche più basse su Piemonte e Valle d’Aosta”.

E non è finita, perché secondo l’esperto “venerdì avremo ancora qualche acquazzone o temporale in attesa di un probabile nuovo peggioramento nel weekend questa volta accompagnato da un calo delle temperature”.

Le perturbazioni, secondo 3bmeteo.com, dominano in realtà in tutta Europa, dove dal prossimo weekend si potrebbe tornare in inverno. “Una seconda significativa irruzione artico-siberiana potrebbe infatti raggiungere – rilevano – soprattutto gli Stati europei centrali con tracollo termico e neve anche in pianura. Ancora incerte le sorti per l’Italia, che potrebbe venire interessata marginalmente soprattutto nelle regioni settentrionali, con tempo ancora instabile e clima più freddo”.