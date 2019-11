Marco Bucci (sindaco di Genova): “Fate la pipì durante la doccia. Così risparmiamo l’acqua”

ROMA – Intervistato dalla Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, il sindaco di Genova Marco Bucci ha lanciato una, a dir poco, curiosa iniziativa. Iniziativa che possiamo riassumere più o meno così: “Per chi fa pipì in doccia ingresso gratis a musei e teatri”.

Ma perché? Ovvio: per risparmiare l’acqua.

La mattina quando lei fa pipì tira lo sciacquone? chiedono incuriositi Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

“Sì – risponde il sindaco di Genova – come dovrebbero fare tutti. Ci penso tutte le mattine, e quando mi ricordo non faccio pipì nel water per non consumare acqua. Per esempio a casa mia quando ci laviamo i denti chiudiamo i rubinetti”.

Il sindaco, quindi, invita i genovesi come fanno in alcune città del Nord Europa a non usare il water per la prima pipì del mattino.

“Io – prosegue e prova a spiegare il sindaco – certe volte me lo ricordo, certe volte no perché non sono perfetto. Ma lo suggerisco ai miei concittadini”. Farà un’ordinanza? chiedono allora i due conduttori. “No, questo no. Non esageriamo. Noi diamo consigli. Al massimo se qualcuno dimostra di farlo possiamo regalare ingressi gratis nei teatri e nei musei. Potrebbe essere un’idea”.

Manterrà il sindaco la, quasi, promessa? Chissà.

