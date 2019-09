ROMA – Allerta maltempo al centro-nord. Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale dalla prossima notte raggiungerà l’Italia determinando “un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna”. Ad annunciarlo sono gli esperti del Dipartimento della protezione civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di domenica 22 settembre intense precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte meridionale, Liguria e Toscana, in rapida estensione a Lazio, Umbria ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domenica allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su tutta la Toscana e su gran parte della Liguria, bacini centrali e di levante. Allerta gialla nei restanti settori liguri e su parte di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, su tutti i bacini di Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-orientale.

In particolare in Liguria la Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta arancione su centro e levante e gialla sul ponente per piogge diffuse e temporali. Le precipitazioni si annunciano per buona parte della giornata di domenica, e potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche forte, con venti fino a 70-80 km/h. Per lunedì dopo una possibile pausa delle piogge nel corso della notte, si prevede un nuovo passaggio frontale che determinerà rovesci e temporali in transito da Ponente a Levante. (Fonte: Agi)