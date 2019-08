Meteo, allerta maltempo al centro-nord. Meglio nel weekend

ROMA – Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l’Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, specie sul versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalla serata del 1 agosto, precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, sulla Lombardia. Venerdì 2 agosto i fenomeni interesseranno anche Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Lombardia.

Previsioni meteo weekend 3 e 4 agosto

Il primo weekend di agosto sarà segnato da sole su quasi tutto lo stivale, con temperature che si aggireranno tra i 30 e i 40 gradi. Ma subito dopo ecco cambiare lo scenario: piogge e temporali sono in arrivo da lunedì 5 agosto su tutto l’arco alpino, dove si prevedono temporali a tratti violente e intense grandinate. Il resto d’Italia invece dovrebbe salvarsi ma il condizionale in questi casi è d’obbligo, soprattutto per quanto riguarda il versante adriatico di Marche e Abruzzo, dove si potranno concentrare isolati rovesci a carattere temporalesco.

Sul resto del Paese è prevista invece una fase di stabilità, con temperature che al Sud arriveranno vicine ai 40 gradi. Bollino rosso soprattutto in Sicilia, dove l’alta pressione si farà sentire in maniera più intensa. (fonte ANSA – 3bMeteo)