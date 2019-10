ROMA – Piogge, temporali e un calo delle temperature anche di oltre 8 gradi: da mercoledì 2 ottobre arriva l’autunno a seguito di una perturbazione atlantica che entro giovedì attraverserà l’Italia da Nord a Sud. “La stabilità atmosferica e il caldo anomalo di questi giorni hanno le ore contate – afferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara -. I primi segnali di cambiamento si avranno già domani con un progressivo aumento della nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche. In nottata piogge e rovesci sono in arrivo su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia, Piemonte orientale, Lombardia e Liguria, anche a sfondo temporalesco su quest’ultima regione. Nel resto d’Italia il tempo sarà ancora stabile e caldo, in attesa che arrivi il maltempo anche lì”.

Mercoledì, in particolare, aggiunge Ferrara, “si entrerà nel vivo del peggioramento con rovesci e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Liguria soprattutto di Levante (qui con rischio nubifragi), in progressiva estensione al Centro, specie su Toscana, Umbria e Lazio dove si attendono i fenomeni più intensi con possibili grandinate; qualche temporale sparso interesserà anche la Sardegna. Ai margini invece – prosegue il meteorologo di 3bmeteo.com – il Nordovest con precipitazioni scarse se non del tutto assenti su Piemonte occidentale e Ponente Ligure”.

Al Sud il peggioramento si concretizzerà giovedì 3 ottobre con piogge e temporali sparsi, talora di forte intensità e anche qui con possibilità di locali grandinate. “Sempre giovedì – spiega ancora Ferrara – si avranno ancora delle piogge o acquazzoni su Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, mentre andrà migliorando su resto del Centro e in generale al Nord con aperture via via più ampie. Venerdì ultimi rovesci all’estremo Sud mentre altrove rimonterà l’anticiclone”.

“Il maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature che porrà fine al caldo anomalo di questi giorni su diverse aree d’Italia. Nello specifico mercoledì il calo termico sarà avvertibile soprattutto sul Nordest, giovedì su gran parte del Centrosud ma in modo particolare lungo le regioni adriatiche, dove si potranno perdere anche oltre 6-8 gradi. Le temperature notturne potranno così scendere anche sotto i 10-12 gradi sulle aree interne del Centronord. Da segnalare infine il vento che soffierà a tratti forte, dapprima di Libeccio e Scirocco, da giovedì di Maestrale, Tramontana e Grecale, con mari molto mossi”. Secondo invece i meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, il calo termico in questi giorni sarà anche di oltre 10 gradi, dopo “un mese di settembre in cui le temperature registrate sono state di 4-5 gradi oltre la media, complici l’alta pressione presente sul Mediterraneo e le miti correnti atlantiche che scorrono sul suo bordo settentrionale”.

Fonte: ANSA