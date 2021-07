Meteo, arriva il maltempo. Pioggia, grandine e vento al Nord e Centro. Allerta arancione in Lombardia

Dopo settimane di caldo intenso arriva il maltempo in Italia. L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà temporali su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Così un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per oggi, martedì 13 luglio, un’allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia, e allerta gialla in Valle d’Aosta, Piemonte, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell’Umbria.

Meteo, arriva il maltempo. Pioggia, grandine e vento al Nord e Centro. Aria fredda in quota fino al prossimo weekend

L’ultimo aggiornamento del modello europeo GFS propone la goccia d’aria fredda in quota sul Mediterraneo centrale almeno fino al prossimo weekend. Questa significa che sotto il profilo termico avremo un clima decisamente meno caldo con temperature in linea o anche poco al di sotto delle medie del periodo. Sotto il profilo delle precipitazioni è invece più difficile tracciare ad oggi un’evoluzione meteo fino al prossimo weekend. L’instabilità potrebbe comunque farà da padrone soprattutto al Centro-Nord in una prima fase e poi al Sud in una seconda fase. Temporali che localmente potrebbero risultare anche di forte intensità e accompagnati da grandinate. Possibile ritorno dell’anticiclone solo nell’ultima decade di luglio.