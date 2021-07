Meteo, arriva l’ondata di caldo. I modelli matematici: in Sicilia e Sardegna si potrebbero toccare i 48°

Presto in Italia si sfioreranno i 48°. Tra mercoledì e giovedì quella che viene definita “una delle più massicce invasioni di aria dal Sahara degli ultimi decenni” invaderà il Centro-Sud e, potenzialmente, si potrebbero arrivare a toccare i 48°. Lo spiegano gli esperti di meteogiornale.it.

Meteo, arriva l’ondata di caldo. I calcoli degli esperti

I 48° sono una soglia di previsione elaborata da alcuni modelli matematici. Un valore estremo possibile in Sicilia e in Sardegna, le due regioni che più saranno colpite dall’invasione di aria calda proveniente dal Sahara.

Una temperatura davvero elevata. Un valore che fu raggiunto nell’estate del 1999 a Catenanuova (Sicilia) con +48,5°C registrati dalla stazione meteo locale.

“Le proiezioni dei super modelli matematici – spiegano gli esperti – indicano costantemente che in alcune località italiane, stavolta parrebbe in Sicilia, si possano toccare i 48°C in talune lande. Sono valori stratosferici, che da giorni vengono prospettati dai modelli matematici di previsione. E man mano che ci avviciniamo all’evento meteo, la previsione assume una maggiore affidabilità. Ma per ora sono necessarie conferme”.

Le previsioni per il resto d’Italia

Scrive ilmeteo.it: “Caldissimo pure sul resto del Sud, soprattutto in Puglia dove i 42/43°C saranno sicuramente alla portata. Il grande caldo, tuttavia, si farà sentire anche sul resto del Paese, dove si toccheranno comunque valori elevatissimi. Parliamo di punte prossime ai 37/38°C su alcuni angoli del Centro, come a Roma e Firenze, nonché sulla Val Padana specie in Emilia Romagna e in città come Bologna, Ferrara e Forlì”.