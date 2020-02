ROMA – Torna l‘alta pressione nel weekend, e il bel tempo durerà almeno fino all’inizio della prossima settimana. Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, la perturbazione che ha investito l’Italia producendo rovesci al Sud è ormai alle spalle. Da oggi, sabato 15 febbraio, è cominciata la ‘rimonta’ dell’anticiclone che poterà sole su tutta l’Italia. Ferrara spiega che anche domenica” “il tempo sarà complessivamente discreto” con però qualche episodio di “isolata pioviggine a Nord, in Liguria e sull’alta Toscana”.

Anche la prossima settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile: lunedì, in particolare, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, “ci saranno occasionali piogge sempre al Nord e sull’alta Toscana mentre martedì sarà nuvoloso al Centro, altrove prevarrà il sole. “Le temperature – aggiunge Ferrara – saranno ben oltre la media del periodo, con punte i 18-20 gradi al Centrosud, tipiche della seconda metà di marzo”. Lo zero termico sfiorerà addirittura i 4.000 metri, come avviene in piena estate. Al momento, conclude il meteorologo, “non si intravedono irruzioni di aria fredda per i prossimi 10 giorni”.

Fonte: Ansa