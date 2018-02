ROMA – L’ondata di maltempo, portata dal Burian, continua a flagellare l’Italia. E le previsioni meteo annunciano ancora giorni di gelo prima di un ulteriore peggioramento, quando la neve cadrà copiosa al Nord (e non solo).

Fra stanotte e domani l’eccezionale ondata di freddo siberiano raggiungerà il suo picco massimo. Le temperature subiranno un ulteriore calo, scrive 3bmeteo, specie nei valori notturni e mattutini, con minime abbondantemente sotto lo zero al Centro Nord, localmente fino ai -10 gradi. Ma già il livello della colonnina di mercurio è da brivido. All’alba registrati -10 a Frosinone e L’Aquila, -9 a Novara e Bologna, -8 a Cuneo, Campobasso, -7 a Aosta, Rieti, Viterbo, -6 a Verona, Torino, Milano, Bolzano, -4 a Roma e Potenza, -3 a Bari e -1 a Napoli.

In moltissime aree del Nord il termometro non salirà sopra lo zero nemmeno di giorno probabilmente fino a giovedì, le cosiddette giornate di ghiaccio. Il freddo si farà sentire anche al Sud e in Sardegna, con neve fin sulle coste in Puglia, in Campania e isole adiacenti, e nel nordest della Sardegna.

Domani, mercoledì 28 febbraio, al mattino residue e deboli nevicate lungo le coste tra le Marche e la Puglia centro-settentrionale. Peggiora in Liguria, con i primi fiocchi di neve fino in costa nel settore centro-occidentale. Peggiora anche sulla Sardegna, con locali e deboli precipitazioni nel settore orientale, nevose inizialmente a quote di bassa collina, ma con il limite destinato a salire a fine giornata. Nel pomeriggio tendenza a un nuovo generale peggioramento a partire dalle regioni occidentali: deboli nevicate in estensione dalla Liguria di ponente al Piemonte e alla Valle D’Aosta e, entro la notte, a gran parte del Nordovest, regioni centrali tirreniche e Campania.

Su Toscana e Lazio potrà nevicare fino in costa. In Campania quota neve inizialmente di pianura, in graduale rialzo nel corso della notte. Ulteriore leggero calo delle minime, clima gelido con valori generalmente non superiori allo zero anche di giorno al Centro-Nord.

Giovedì 1 marzo sarà una giornata di maltempo e neve, la peggiore (forse) in molte zone d’Italia. Una perturbazione atlantica, la numero 9, accompagnata da forti venti di Scirocco, determinerà un sensibile rialzo termico che chiuderà questa fase estremamente fredda al Centro Sud, mentre al Nord l’aria gelida intrappolata in Pianura padana favorirà nevicate sparse, in qualche caso abbondanti.

Nella fase iniziale di questo nuovo peggioramento, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, tra mercoledì sera e giovedì mattina potrà ancora nevicare fino a quote molto basse o in pianura nelle regioni centrali e in Campania. Di nuovo sarà rischio neve per Roma. Sul finire della settimana l’ondata di gelo tenderà lentamente ad attenuarsi anche nelle regioni settentrionali.