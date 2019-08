Meteo Ferragosto, le previsioni: bel tempo (quasi) ovunque

ROMA – Che tempo farà a Ferragosto? Sarà bello quasi ovunque. Quasi. Veloci temporali, infatti, sono previsti sulle Alpi, sugli Appennini, sulla Sila e sull’Etna. Ora siete avvertiti. Attenti.

Ferragosto, come spiega il sito 3bmeteo. com, sarà all’insegna del bel tempo grazie all’ingresso dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo, che garantirà sole e temperature più miti. Ma non sarà così ovunque: sulle Alpi, in parte sugli Appennini, sulla Sila e sull’Etna, infatti, sono possibili veloci temporali pomeridiani.

Lo spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che le temperature per la Festività dell’Assunta saranno miti.

“Terminata, lunedì prossimo, l’ondata di calore che investirà l’Italia da domani – aggiunge – l’anticiclone africano lascerà il posto all’anticiclone delle Azzorre e le temperature torneranno nella norma”. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, “la settimana di Ferragosto sull’Italia vedrà l’anticiclone parzialmente disturbato dai venti atlantici, che lo costringeranno ad una parziale ritirata verso Sud. Tra lunedì e martedì è così atteso qualche temporale anche di forte intensità al Nord ( primi focolai temporaleschi già domenica su Alpi e parte del Piemonte sul finire di domenica). Qualche fugace fenomeno – conclude Ferrara – potrà interessare anche parte del Centro mentre sul resto della Penisola dominerà ancora l’alta pressione”.

Fonte: Ansa, 3bmeteo.com.