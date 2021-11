Meteo, le previsioni per il weekend 6-7 novembre. Italia divisa in due: maltempo al Sud e nel basso Lazio, sereno al Centro-Nord (foto Ansa)

Piogge e maltempo in varie zone del Centro e al Sud. Sereno invece nel resto d’Italia. Dal punto di vista meteorologico nel primo weekend di novembre l’Italia sarà spaccata in due.

Il Sud, per colpa del vortice ciclonico Poppea, resterà in balia del cattivo tempo.

“Il vortice ciclonico Poppea – si legge sul sito ilmeteo.it – nei prossimi giorni continuerà a condizionare il tempo atmosferico sul bacino del Mediterraneo, almeno fino al weekend. E anzi, proprio nella giornata di sabato 6, si approfondirà ulteriormente, dando vita a rovesci piuttosto intensi, specie al Sud e in particolare su Campania, Puglia, Molise e Basilicata. Nel corso della notte e durante le prime ore di domenica 7, inoltre, andrà prestata la massima attenzione in particolare alla Sardegna dove, a causa dei forti contrasti che si verranno a creare, non escludiamo la possibilità di veri e propri nubifragi accompagnati da raffiche burrascose di vento lungo le coste più esposte. Qualche temporale potrebbe raggiungere anche il basso Lazio, coinvolgendo pure la città di Roma“.

Sereno nel resto d’Italia

Stabilità atmosferica invece al Nord e nel resto del Centro Italia.

“Sull’Europa centro-occidentale – si legge sul sito – infatti, andrà rafforzandosi l’alta pressione delle Azzorre che garantirà una maggiore stabilità atmosferica anche sul nostro Paese, in particolare al Nord e su parte del Centro. Spazio quindi su questi settori a un più ampio soleggiamento. Tuttavia, come normale in questo periodo dell’anno, con il cielo sereno andremo incontro a forti escursioni termiche. Nella pratica, ciò si traduce in temperature anche gradevoli durante le ore centrali della giornata, ma in un crollo termico poi di notte e al primo mattino, con valori fin quasi allo zero, specie nelle città più settentrionali”.