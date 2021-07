Meteo, le previsioni per il weekend: piogge e maltempo anche al Centro e al Sud

Nel weekend il vortice di bassa pressione che fin qui ha portato brutto tempo nel Nord si sposterà al Centro e al Sud.

Meteo, le previsioni per sabato 17 luglio

Qualche rovescio sulle Alpi, in Friuli e in Romagna nel pomeriggio. Maltempo anche in Abruzzo, Lazio, Sardegna, Campania e Puglia.

“Nubi sparse e schiarite al Nord – spiega il sito 3bmeteo.com – con maggiori addensamenti sulle Alpi, specie confinali, associati a qualche rovescio più frequente nel pomeriggio, nubi irregolari al Nordest più frequenti su Friuli VG e Romagna, anche in questo caso con alcuni rovesci, asciutto invece sul resto del Settentrione. Avvio più soleggiato al Centro-Sud salvo addensamenti e qualche pioggia su centrali adriatiche e basso Tirreno; in giornata peggiora sulle regioni centrali con piogge e temporali a tratti forti su Abruzzo e Lazio, ma anche su est Sardegna, Campania e alta Puglia, più isolati sul resto del Sud. La sera ancora rovesci e temporali a tratti intensi sulle centrali adriatiche, più deboli altrove, con tendenza a schiarite sulle tirreniche centro-settentrionali. Temperature in aumento al Nord e sull’alto Tirreno, in calo al Sud. Ventilazione tesa di Maestrale”.

Meteo, le previsioni per domenica 18 luglio

Ancora nubi sparse al Nord con piogge nella fascia alpina. Temporali anche al Sud nelle zone interne della Calabria.

“Schiarite su Nordovest, medio-alto Tirreno e Sardegna – si legge sempre sul sito 3bmeteo.com – pur con un po’ di variabilità diurna sulle zone alpine. Nubi sparse e schiarite al Nordest con qualche piovasco diurno in prossimità della fascia alpina, maggior instabilità sulle centrali adriatiche e al Sud con piogge e ancora qualche temporale più frequente sulle zone interne e in Calabria, localmente forte. Temperature in rialzo al Nord, alto Tirreno e Sardegna, pressoché stabili altrove”.