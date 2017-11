ROMA – Per il weekend (sabato 25 e domenica 26 novembre) sono in arrivo pioggia e aria fredda. Quindi arriverà aria fredda e pioggia, avvertono gli esperti di 3bMeteo.it, a causa dell’arrivo di un fronte nordatlantico. Queste le previsioni di 3bMeteo.it:

Sabato 25 – Rapido ma deciso peggioramento al Nord con piogge e locali rovesci in transito da Ovest verso Est (primi fenomeni sul Nordovest già venerdì notte ). Precipitazioni anche moderate a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché tra Liguria di Levante e alta Toscana (anche temporalesche). Fenomeni invece più deboli e intermittenti sul Piemonte dove fin dal pomeriggio subentrerà un miglioramento. Neve sulle Alpi mediamente dai 1300-1600 metri, in calo serale. Nubi e qualche pioggia o temporale sparso in arrivo anche al Centro, specie versante tirrenico, poco o nulla su quello adriatico fino a sera, così come sulla Sardegna. Per quanto riguarda il Sud qualche piovasco in arrivo su Campania e isolato in Sicilia, ancora in attesa i restanti settori.

Domenica 26 – Prevalenza di sole al Nord e in Toscana, salvo ancora un po’ di variabilità sulle coste adriatiche con qualche residuo fenomeno in Romagna, e addensamenti sulle Alpi di confine. Rapido passaggio instabile sulle Adriatiche e sulle regioni meridionali con piovaschi sparsi alternati a pause asciutte, ma con tendenza a miglioramento dal pomeriggio a partire dal Centro. Ventilazione in rinforzo ovunque dai quadranti settentrionali e ingresso di aria più fredda associata a un generale calo delle temperature e a un rinforzo della ventilazione.