MILANO – Temporali in arrivo a Milano, Seveso e Lambro sorvegliati speciali. Il Centro meteo regionale ha emanato un’allerta meteo moderata (codice arancione) per il passaggio sulla zona di una perturbazione che prevede piogge diffuse anche a locale carattere temporalesco. I fenomeni più intensi sono previsti a partire dalle 12 di oggi, lunedì 10 giugno.

Il Comune ha confermato l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, per graduare l’attivazione del piano di emergenza e i fiumi Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali. E’ stato attivato il monitoraggio dei livelli idrometrici e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM. Allertato anche Aipo per definire l’eventuale attivazione dello scolmatore di Palazzolo.

In generale le previsioni meteo annunciano un peggioramento del tempo su tutto il Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in Valle d’Aosta e Alto Adige, per fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta arancione diramato in Lombardia occidentale riguarda anche l’estremo settore nord del Piemonte e l’area della Provincia Autonoma di Bolzano, in Alto Adige. Valutata, inoltre, allerta gialla in Valle d’Aosta, sul resto della Lombardia, sul settore nord-orientale del Piemonte e nell’area dell’Alto Piave in Veneto. (Fonte: Ansa)