ROMA – Allerta gelo in tutta Italia, alle prese con un crollo delle temperature al Centro-Sud mentre al Nord è attesa la neve, dal Piemonte fino alle aree di pianura di Veneto e Emilia Romagna.

Sono gli effetti della perturbazione atlantica, la numero 7 di dicembre precisano dal Centro Epson Meteo, in avvicinamento da Ovest. Ad annunciare il ritorno del maltempo sulla Penisola è li Dipartimento della Protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. L’avviso prevede, in particolare, a partire dalla mattinata di domenica 16 dicembre nevicate da deboli a moderate, fino a quote di pianura, su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Dal pomeriggio le nevicate si estenderanno alle zone interne della Liguria e sulla Toscana orientale a quote superiori ai 300-500 metri e al di sopra dei 400-600 metri interesseranno le Marche, con quota neve in ulteriore abbassamento fino a 100-300 metri nel corso della notte. Dalla serata, infine, si prevedono nevicate da deboli a moderate, al di sopra dei 400-600 metri, su Abruzzo ed Umbria. Il Piemonte dovrebbe registrare per primo gli effetti della nuova perturbazione atlantica.

Secondo l’avviso emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è allerta gialla per la neve sulle zone appenniniche del Piemonte, ma sarà imbiancata anche Torino, soprattutto nelle zone collinari. Anche la Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede neve o nevischio a Torino, con possibili lievi depositi nella città della Mole. In Liguria è scattata l’allerta gialla con attesa di pioggia sulla costa e neve nell’entroterra. Codice giallo per neve e ghiaccio in Toscana, dove zona interessata dal maltempo è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali. Sulle zone interne è possibile la locale presenza di ghiaccio, talvolta anche a quote di pianura. Mentre a Venezia, rendono noto la Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune, è scattato lo stato di preallerta per possibili nevicate e gelate.

In questo quadro e, in seguito al bollettino diramato dalla Protezione Civile, le Ferrovie dello Stato hanno attivato la fase di allerta dei propri Piani neve e gelo. In particolare in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia sud occidentale, Emilia-Romagna e Alto Veneto.

Scendendo lunga la costa adriatica, è allerta meteo di colore giallo per neve sull’Emilia-Romagna ad esclusione delle coste dove l’allerta è di colore verde. A Campobasso e nelle zone collinari del medio Molise già si fanno i conti con la neve.