Meteo, neve in Puglia e in Centro Italia: 10 cm a Campobasso (Foto archivio Ansa)

BARI – Neve sull’Italia. Dopo giorni che erano sembrati di primavera inoltrata, anche se visti dal chiuso delle case viste le misure di contenimento del coronavirus, il freddo, annunciato dalle previsioni meteo, è tornato.

La neve ha imbiancato in particolare la Puglia, il Gargano e i Monti Dauni, dove il termometro è sceso sotto lo zero. E anche le città di pianura come Foggia, San Severo, Lucera si sono svegliate con una leggera spolverata. Imbiancate anche alcune località di mare come Manfredonia, Vieste e Peschici, e la stessa Bari.

Neve anche nelle Marche e in Umbria, dove sono state imbiancate Spoleto, Foligno e Montefalco. In Molise, a Campobasso, sono dieci i centimetri di neve. Situazione simile in Abruzzo, in particolare in provincia de L’Aquila.

Monitorato il tratto della Statale 17 che da Sulmona conduce a Castel di Sangro tratto nel quale in alcuni punti lo spessore del manto nevoso raggiunge anche i 10 centimetri. Non si esclude il blocco della circolazione dei mezzi pesanti. Vige fino al 15 aprile l’Ordinanza sulla dotazione per auto e mezzi pesanti delle gomme termiche o catene a bordo.

Già da lunedì la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero. Il sito meteorologico ‘Caput Frigoris”, ha fatto registrare una minima durante la notte a L’Aquila di -3 gradi. Attualmente si registrano -2 gradi. Sul Piano delle Cinque Miglia registrati i -8 gradi, mentre la colonnina di mercurio fa registrare attualmente una temperatura di -6,6 gradi. (Fonte: Agi)