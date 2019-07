ROMA – Se siete rimasti a casa o siete in ufficio tenete a portata di mano il telecomando del condizionatore o iniziate a riempire le stanze di ventilatori: dopo qualche giorno di tregua, se di tregua si può parlare, in Italia è arrivo una nuova ondata di caldo tropicale con temperature che arriveranno fino a quarantaquattro gradi.

Fra le città più calde ci saranno Vercelli, Asti, Alessandria, Milano e poi Verona, Padova, Ferrara e Bologna. Almeno fino a domenica. Poi toccherà al sud.

Tutto inizierà venerdì quando l’anticiclone Africano inizierà di nuovo a mettere nel mirino il nord est. E così tra venerdì e sabato le temperature saliranno fino a 37 gradi in molte zone del Piemonte, della Lombardia, dell’ Emilia e del Veneto. Fra le città più calde ci saranno Vercelli, Asti, Alessandria, Milano e poi Verona, Padova, Ferrara e Bologna.

Sabato il caldo, anzi il mega caldo, raggiungerà anche il centro e il sud.

A Roma e Firenze si registreranno 34-35°C.

Ma i giorni più caldi saranno quelli tra domenica e martedì quando al sud e sulle isole il termometro sarà in continua ascesa: 38 i gradi previsti in Sardegna, 40 in Puglia e qualcosa come 44 gradi in alcune zone interne della Sicilia. Iniziate quindi a organizzarvi.

Fonte: IlMeteo.it.