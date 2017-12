ROMA – Arrivano in Italia freddo e neve. Le previsioni meteo annunciano pioggia e neve per diversi giorni. Brutto tempo oggi lungo l’Adriatico, al Sud e in Sicilia. Neve fino a bassa quota in Appennino e sulla Romagna.

Primi fiocchi di neve a bassa quota nelle Marche, in particolare nella zona di Gradara (Pesaro Urbino), mentre le aree terremotate dei Sibillini sono già circondate dai monti innevati in vetta. C’è nevischio anche a Visso, dove proseguono i lavori per l’allestimento delle Sae, le soluzioni abitative di emergenza. A Castelsantangelo sul Nera, fa sapere il sindaco Mauro Falcucci, ci sono già “15 cm di neve nella frazione di Gualdo, dove le Sae già abitate sono 11, e 5 centimetri nel capoluogo. Stiamo operando con lo spartineve del Comune per garantire la viabilità, che al momento è regolare”.

Una perturbazione – spiegano gli esperti del Centro Epson Meteo -, quella sulla nostra penisola, che sarà seguita da aria molto fredda di origine artica: entro domani, infatti, si prevede un sensibile calo termico da Nord a Sud, anche di 7-8 gradi mentre tra domani sera e lunedì nuovo intenso peggioramento: venti fino a tempestosi al Centro Sud e neve fino a bassa quota al Nord. “Sarà un fine settimana decisamente movimentato dal punto di vista meteorologico, a causa dell’avvicendamento di due intense perturbazioni. Oggi – spiegano i meteorologi – saremo ancora alle prese con la perturbazione numero due di dicembre, le cui correnti gelide artiche al seguito favoriranno un nuovo sensibile calo delle temperature, con deboli nevicate a bassa quota lungo l`Appennino Centrale. Fra domenica e lunedì, dopo una breve pausa, è atteso l`arrivo di un’altra e più intensa perturbazione che potrebbe causare alcune criticità per le forti piogge, i venti burrascosi, le nevicate fino a quote di pianura al Nord e possibile pioggia ghiacciata in alcune aree della Pianura Padana”.