Meteo, le previsioni: da mercoledì temperature in picchiata di 15 gradi

ROMA – Il 2019 inizierà all’insegna… del gelo. Le temperature, secondo le previsioni meteo, andranno in picchiata anche di 15 gradi in alcune aree del Centro-sud.

Previste anche bufere di neve fin sulle coste e sulle pianure, in particolare nell’area Adriatica centro-meridionale, con possibili sconfinamenti.

Domani sarà una giornata piuttosto soleggiata su gran parte delle regioni, ma già da mercoledì arriverà un’aria gelida di origine artico-continentale.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore di meteo.it, “i venti soffieranno fortissimi sul medio e basso Adriatico, sul Tirreno e sullo Ionio e porteranno nevicate fin su coste e pianure di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, forse anche su Sicilia settentrionale e Calabria: la neve cadrà sotto forma di bufera soprattutto giovedì 3 e venerdì 4”.

Sul fronte temperature, è atteso un vero e proprio crollo termico di 15 gradi con valori massimi diurni di 0-2 su tutto il Sud. A Roma possibili 5° C di massima, con valori notturni sotto zero, a metà settimana. Gelate notturne intense al Nord con -6 in pianura, fino a -25 a 2.500 metri e valori sottozero anche sul resto d’Italia.