ROMA – L’autunno meteorologico inizierà tra meno di una settimana, il primo settembre, anche se per quello astronomico si attenderà fino al 21 del mese, con l’equinozio.

Ma i primi segnali della nuova stagione non si faranno attendere, secondo i meteorologi del Meteo.it. Già dai primi giorni di settembre, infatti, tra il primo e il 4, in Italia ci saranno condizioni meteo più autunnali che estive. Questo a causa di un fronte perturbato collegato alla depressione d’Islanda che si muoverà dall’Oceano Atlantico verso l’Europa Centrale. Il maltempo arriverà prima in Francia e poi in Italia, portando temporali, grandinate e forti raffiche di vento.

Per rivedere il sole e temperature più estive, dicono dal Meteo.it, si dovrà attendere l’inizio della seconda decade del mese, quando l’alta pressione dovrebbe riuscire a rimontare, portando sole e temperature più piacevoli.

Le previsioni meteo degli esperti di 3bmeteo segnalano invece per l’Europa meridionale (Italia compresa, quindi) fasi anticicloniche che, proprio all’inizio di settembre, potrebbero coinvolgere il nostro Paese in una sorta di prolungamento dell’estate, con temperature sopra la media. Ma l’alta pressione non sarebbe tenace, e correnti instabili potrebbero portare infiltrazioni fresche su Alpi, prealpi, alte pianure del Nord e Appennino.

Fonti: Il Meteo.it, 3bmeteo