Meteo weekend, arriva il freddo: crollo delle temperature, giù di 10 gradi

ROMA – Dopo la breve parentesi dell’estate di San Martino, sull’Italia arriva l’inverno. Da oggi, venerdì 16 novembre, con l’ingresso di venti freddi provenienti dal sud della Russia, la Penisola infatti dovrà fare i conti con un improvviso e brusco calo termico che nel corso del weekend farà scendere le temperature anche di dieci gradi in alcune regioni, preludio ad una settimana caratterizzata dalle prime nevicate sparse sui rilievi anche a bassa quota e fino in pianura al Nordovest.

Tutta colpa, scrive 3bmeteo.com, di un vasto campo di alta pressione che si è stabilizzato sull’Europa, spingendo aria fredda anche verso il nostro Paese attraverso la penisola balcanica. Fortunatamente non si tratterà di aria particolarmente umida quindi le previsioni meteo per il weekend indicano che precipitazioni significative potranno solo all’estremo Sud, sulla Sardegna, Alpi piemontesi e in alcune zone appenniniche.

Da sabato 17 novembre le condizioni meteorologiche subiranno un nuovo stravolgimento a causa di un vortice ciclonico che si originerà sulla parte meridionale del Paese portando maggiori piogge e un peggioramento generalizzato. La giornata infatti sarà all’insegna di precipitazioni sparse, ma frequenti sui settori ionici, sul versante adriatico e sulla Sardegna orientale, con episodi localmente anche di forte intensità. Isolati piovaschi non sono da escludere anche sull’Emilia Romagna e sui settori alpini piemontesi dove poterebbero esserci le prime nevicate. Fiocchi di neve sulle Alpi e sull’Appenino oltre i 900-1400 metri. Sul resto del Paese invece atteso tempo più asciutto.

Domenica il tempo sarà instabile con qualche pioggia su medio e basso versante Adriatico con qualche pioggia o acquazzone, nonché su Sardegna e Sicilia con fenomeni in movimento verso la Calabria. Altrove in prevalenza asciutto. Temperature in ulteriore diminuzione.