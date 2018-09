MILANO – Viene inaugurata oggi, 27 settembre, la Milano Green Week, la manifestazione per la riqualificazione ecologica e sostenibile di Milano, che ha scelto la grande piazza di Symbiosis, il progetto di Beni Stabili di riqualificazione di un’ex area industriale adiacente alla Fondazione Prada, tra via Gargano e via Adamello, quale scenario ideale per il primo evento della manifestazione. Un importante progetto green per un importante evento green.

Questa sera il sindaco Giuseppe Sala scoprirà la targa con cui simbolicamente Beni Stabili apre al pubblico la “Green Square” che sarà intitolata a Adriano Olivetti. Elemento fondamentale del progetto Symbiosis, la grande piazza “green” del business district diventa un luogo di aggregazione sociale e culturale, l’agorà, dove le persone scambiano esperienze, condividono competenze e nascono sinergie.

La piazza, che sarà dotata di panchine, fontane, sistema wi-fi e di 2 totem multimediali per dare informazioni pubbliche utili ai cittadini, occupa 13.000 mq dell’intera area di 125.000 mq già parzialmente riqualificata da Beni Stabili e trasformata nel più innovativo complesso per uffici della città di Milano.

All’interno della piazza, ogni elemento è una declinazione della sostenibilità e la vegetazione, a cura dell’architetto paesaggista Carlo Masera, è quella tipica della tradizione lombarda. Il boschetto, infatti, ospita 45 esemplari di “prunus padus”; nel giardino ruderale sono invece stati piantati fiori e piante tipiche della vegetazione spontanea che garantiscono una fioritura variabile a seconda delle stagioni, mentre le vasche d’acqua accolgono ninfee e vegetazione acquatica.

Sempre nell’ambito della sostenibilità inoltre, Beni Stabili ha avviato, in sinergia con il Comune di Milano e ad ATM, uno studio per la sperimentazione di un sistema di trasporto pubblico alternativo e innovativo con veicoli a guida autonoma – un intervento di smart mobility per favorire le connessioni e al tempo stesso contrastare l’inquinamento e il traffico urbano.

La scopertura della targa inaugurale della nuova piazza insieme all’avvio della Milano Green Week, che da quest’anno si aggiunge alle altre grandi manifestazioni di Yes Milano, sarà preceduta dal convegno inaugurale che si terrà all’interno degli edifici locati a Fastweb e in cui verranno presentate le diverse iniziative che animeranno la città durante la Milano Green Week. L’evento conclusivo della serata, sempre il 27 settembre, sarà invece uno spettacolo di musica classica contemporanea e arte visiva, con un concerto di “The Winstons + Esecutori di Metallo su Carta” che suoneranno una rivisitazione dei ‘Quadri da un’esposizione’ di Musorgskij e dell’album di Emerson, Lake & Palmer, accompagnati dalle proiezioni live dell’artista Andrew Quinn.

“Symbiosis – ha affermato Alexei Dal Pastro, General Manager di Beni Stabili – oltre ad essere parte integrante del progetto europeo Sharing Cities è il luogo ideale per inaugurare la prima giornata di Milano Green Week. Gli edifici sono stati, infatti, realizzati in classe energetica A e l’intero progetto di sviluppo ha conseguito la pre-certificazione Leed Core & Shell a livello Platinum per l’elevata eco sostenibilità dimostrata. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di regalare alla città una nuova piazza ricca di verde e un nuovo business district capace di offrire alle aziende spazi di lavoro moderni ed efficienti. L’inaugurazione della Piazza, insieme alla realizzazione e alla consegna a Fastweb dei primi edifici di Symbiosis, sono la conferma della nostra strategia di sviluppo con focus a Milano, e del nostro impegno a essere partner del Comune di Milano nello sviluppo della città”.