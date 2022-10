Germania, Greta Thunberg sta con i sì alle centrali nucleari. L’attivista Greta Thunberg dice la sua nel dibattito sulle centrali nucleari in corso in Germania, e afferma che spegnerle sarebbe un errore in questo momento di crisi energetica per il Paese.

“Se ancora sono in funzione credo che sarebbe un errore spegnerle e passare al carbone”, ha affermato, intervenendo al talk-show di Sandra Maischberger, in onda domani sera sul canale ARD, secondo una anticipazione della Dpa.

“È una cattiva idea” puntare sul carbone se “l’altro” è ancora in funzione, per Greta. In Germania si dibatte sulla decisione di Robert Habeck di lasciare in riserva due delle tre centrali nucleari ancora in funzione, solo fino ad aprile 2023.

“Guerra o clima? dovremmo saper fare due cose contemporaneamente”

L’ecologista ritiene ad ogni modo che bisognerebbe dare priorità alle rinnovabili, invece che continuare ad investire sull’energia fossile. Anche di fronte alle emergenze procurate dalla guerra bisognerebbe preoccuparsi di quella climatica.

“Ogni guerra è un disastro, e questo su tanti piani. Ma noi dovremmo essere nelle condizioni di occuparci di cose diverse contemporaneamente”.