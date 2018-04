ROMA – Previsioni meteo 25 aprile e 1 maggio. Sole e qualche nuvola in tutta Italia per il 25 aprile, probabile pioggia il primo maggio. Le previsioni per i ponti in arrivo anticipano un peggioramento in arrivo: la “falsa estate”, insomma, durerà poco.

Per il 25 aprile, comunque, ci si aspetta bel tempo: sole e qualche nuvola a Nord e sulle Isole. Per quanto riguarda le temperature, invece, le massime resteranno alte con picchi fino a 28 gradi a Sud. Nella seconda parte della settimana, invece, il tempo peggiorerà. Già a partire dal 26 aprile l’alta pressione inizierà la sua ritirata a partire dal Nord causando temporali e rovesci e abbassando la temperatura.

Il meteo, insomma, cambierà in fretta. E per il ponte del 1 maggio ci si attende un rapido peggioramento, con temperature in discesa e l’inizio di una fase a tratti piovosa.

Previsioni meteo 25 aprile e 1 maggio: ecco che tempo farà. Nel dettaglio, come riporta 3bMeteo, l’alta pressione, seppur in flessione, continuerà a proteggere la nostra Penisola, garantendo così condizioni di bel tempo prevalente. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche la giornata inizierà soleggiata, eccezion fatta per locali annuvolamenti su Liguria e a ridosso dei rilievi settentrionali, specie su alto Piemonte e Triveneto. Nel pomeriggio proseguirà il bel tempo, salvo l’arrivo di nubi medio-alte sulle Isole maggiori nonché cumuli in sviluppo su Alpi e Prealpi e dorsale centro settentrionale. Da segnalare la possibilità di qualche isolato fenomeno su Orobie, Prealpi venete e friulane, massicci abruzzesi, Sibillini e Murge. Clima ancora dal sapore estivo con massime sino a 24/25°C in Val Padana, localmente anche superiori sulle interne romagnole. Punte oltre i 25°C anche su Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia, sino a 26/28°C su Tavoliere e Catanese.