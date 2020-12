Le previsioni meteo dei prossimi giorni. Oggi, venerdì 11 dicembre, il tempo è in gran parte ancora instabile sia a Nord che a Sud. Stessa cosa sabato 12 dicembre. Tornano pioggia e neve, ma da domenica arriverà l’alta pressione su gran parte d’Italia.

Previsioni meteo di sabato 12 dicembre

Le previsioni meteo di domani, sabato 12 dicembre. Al Nord ancora fenomeni tra Nordovest ed Emilia Romagna in graduale attenuazione dal pomeriggio, maggiori schiarite altrove. Neve dai 500-900m. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10.

Al Centro molte nubi con rovesci e temporali sul versante tirrenico; tendenza in serata a precipitazioni sul medio Adriatico. Temperature stabili, massime tra 8 e 12. Al Sud peggiora su basso Tirreno e Sicilia con piogge e rovesci, anche temporaleschi, meglio altrove. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 13 e 17.

Previsioni meteo domenica 13 dicembre

A partire da domenica 13 dicembre, sul Nord torna l’alta pressione con Sole prevalente, specie su colli e monti, qualche foschia o nebbia nottetempo in Valpadana.

Temperature in rialzo, massime tra 8 e 13. Al Centro nubi residue su Sardegna, Marche e Abruzzo ma senza fenomeni degni di nota, più Sole altrove, specie dal pomeriggio.

Temperature in aumento, massime tra 10 e 15. Al Sud piogge sparse su Adriatico, Ionio e Sicilia in attenuazione serale. Maggiori schiarite sulle coste campane. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 12 e 15.

il tempo di lunedì 14 dicembre

Lunedì 14 dicembre, al Nord alta pressione e tempo stabile con Sole diurno prevalente, foschie o nebbie nottetempo e al primo mattino in Valpadana.

Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro torna il Sole su tutte le regioni con qualche innocua velatura di passaggio, foschie e locali nebbie nottetempo nelle valli. Temperature stabili, massime tra 10 e 15.

Al Sud qualche banco nuvoloso residuo su Adriatico, Ionio e Sicilia ma senza fenomeni, sole prevalente altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 12 e 15 (fonte: 3BMeteo, Ansa).