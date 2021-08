Dopo il caldo arrivano temporali e fresco: sono queste le previsioni meteo degli esperti de il Meteo.it. Il cambio di temperature sarà dovuto ad aria più fresca di origine scandinava che si sta riversando in queste ore sul bacino del Mediterraneo mettendo in seria difficoltà la stagione estiva.

Il team de ilMeteo.it informa che per tutta la settimana continueranno ad affluire venti settentrionali che, oltre a far calare le temperature, ponendo fine al gran caldo africano, provocheranno lo scoppio di molti temporali.

Previsioni meteo: caldo addio, arrivano i temporali e finisce l’estate

Le regioni più colpite dai fenomeni temporaleschi risulteranno quelle adriatiche come Marche, Abruzzo, Molise e poi Puglia, zone dove non pioveva oramai da quasi due mesi. Oggi, martedì 24 agosto, i rovesci interesseranno anche la Toscana meridionale, l’Umbria e il Lazio.

Dopo una temporanea pausa dalle piogge prevista per giovedì, tra venerdì e sabato un nuovo impulso molto instabile e fresco tornerà a colpire dapprima il Nord e poi nuovamente le regioni centrali, questa volta non solo quelle adriatiche, ma anche la Toscana e il Lazio.

L’anticiclone africano, in base alle previsioni del ilMeteo.it, non sembra avere la forza necessaria per riconquistare il nostro Paese nemmeno nei giorni successivi, lasciandolo in balìa di nuove instabilità climatiche.

Le previsioni meteo per la settimana

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per questa settimana. Martedì 24 agosto: rovesci su Alpi e Piemonte. Al centro temporali su Marche, Umbria, bassa Toscana, Lazio, poi Abruzzo e Molise. Al sud peggiora sul Gargano con temporali, sole altrove.

Mercoledì 25 agosto: al nord un po’ instabile sulle Alpi del Nordovest. Al centro rovesci o temporali sparsi sulle regioni adriatiche. Al sud temporali su Puglia, Basilicata, Campania interna.

Giovedì 26 agosto: al nord sole e più caldo, al centro soleggiato, al sud: instabile soprattutto in Puglia. Da venerdì nuovo peggioramento a partire dal Nord.