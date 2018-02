ROMA – Burian – il vento gelido siberiano – insisterà sull’Italia fino a lunedì 5 marzo. Poi con l’arrivo di venti più miti, il grande freddo tenderà a diminuire.

Mercoledì 28 febbraio una perturbazione atlantica si approssimerà all’Italia e, aggiungendosi al vento gelido siberiano, porterà un ulteriore peggioramento. Saranno i settori nord occidentali per primi ad essere coinvolti da nubi e precipitazioni che risulteranno nevosi fino in pianura stante l’aria fredda presente nei bassi strati. Fenomeni anche in Sardegna ma con neve sopra i 700m.

Giovedi 1° Marzo i fenomeni a prevalente carattere nevoso interesseranno gran parte del Nord Italia. La neve però interesserà anche Toscana, Marche ed Umbria fino in pianura, a quote basse sul resto del Centro, almeno inizialmente dal momento che il limite della neve è prevista portarsi in quota.