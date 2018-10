ROMA – Questo caldo autunno non smette di stupire: le previsioni meteo di questi giorni annunciano un rialzo delle temperature anche di dieci gradi sopra la media stagionale al centro-nord nelle giornate di mercoledì e giovedì 24 e 25 ottobre, ma da venerdì torna il freddo e arriva anche la pioggia.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, mercoledì il tempo migliorerà anche al sud dopo il maltempo dei giorni scorsi. I cieli potranno risultare comunque a tratti parzialmente nuvolosi per il transito di nuvolosità medio-alta, mentre sulle Alpi si registrerà una maggiore variabilità con anche qualche precipitazione in Alto Adige. Le temperature saranno in deciso rialzo, in particolare mercoledì al nordovest dove, grazie ai venti di foehn, si potranno registrare valori diurni quasi estivi.

Il tempo peggiorerà a partire da venerdì 26 ottobre, quando una vasta saccatura di estrazione artica proveniente dalla Scandinavia caccerà l’anticiclone che sta portando caldo e riporterà sul Mediterraneo e sull’Italia le umide correnti di Libeccio.

Il week-end si prevede all’insegna delle piogge tipicamente autunnali, con temperature che torneranno nella media stagionale. Secondo gli esperti di 3bmeteo, la perturbazione del week-end interesserà le regioni settentrionali e il medio-alto versante adriatico, con piogge e rovesci diffusi, anche intensi, su Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante Ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, qui anche con forti temporali.