ROMA – Torna il caldo sull’Italia. Il sud, in particolare, si prepara a temperature che nei prossimi giorni sfioreranno i 40 gradi. Merito, o colpa, di una campana anticiclonica africano di origine atlantica che ha portato stabilità sul Paese e bel tempo anche al nord.

Quella di oggi, giovedì primo agosto, è prevista come una delle giornate più calde della settimana soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

In questo quadro si potranno raggiungere i 40 gradi in Puglia, Sicilia e nell’area più meridionale della Sardegna, mentre si avranno 37-38 gradi in molte zone del sud, in particolare nell’entroterra. Sul resto d’Italia si avranno valori intorno ai 32-34 gradi, ma senza afa.

Le temperature più alte potrebbero registrarsi in Sardegna: qui il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo per alte temperature. Per giovedì primo agosto si annunciano temperature massime particolarmente elevate sul settore occidentale dell’isola, in particolare, nell’Oristanese, dove si potranno raggiungere i 40 gradi. Nella giornata di venerdì 2 agosto, invece, è prevista una diminuzione delle temperature sulla Sardegna occidentale, ma si raggiungeranno i 40 gradi sulla parte orientale.

Intanto il Veneto conta i danni del maltempo che ha colpito la regione mercoledì 31 luglio. Sono state oltre 50 le richieste d’intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per il forte temporale che ha interessato la provincia di Vicenza ed in particolare i comuni di Schio, Thiene, Torrebelvicino, Bassano, Rosà e la zona del Basso Vicentino nei comuni di Nanto e Castegnero. I vigili del fuoco sono intervenuti per prosciugamenti, rimozione, pali e rami. (Fonte: ilmeteo.it)