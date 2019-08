Blitz dice

Governo forte o elezioni subito, o l’uno o l’altro. Cioè governo M5S-Pd o voto 27 ottobre. Per fare un governo insieme M5S e Pd devono mangiare una parte di se stessi, mordere nella loro stessa carne, fare politica per così dire, anti social network. Altrimenti si vota, negli stessi giorni della hard Brexit. Armageddon Europa no, quasi.