ROMA – Domenica 9 maggio contrassegnata dal caldo: le previsioni meteo segnalano temperature intorno ai 30 gradi, con picchi di 38 in Sicilia e Puglia. Situazione analoga anche lunedì 10 giugno. Una cosa sembra certa: l’estate è arrivata e in tutta Italia c’è il sole.

Previsioni meteo domenica 9 giugno.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Al Nord nuvolosità irregolare al Nordovest e sulla Lombardia con qualche piovasco in transito, più diffuso su Alpi e Prealpi. Più sole sulle altre zone. Temperature in calo al Nordovest, massime tra 26 e 31. Al Centro sole prevalente salvo sporadiche velature in transito e qualche nube diurna sui monti. Temperature in aumento, massime tra 29 e 34, inferiori sulle coste. Al Sud insiste l’anticiclone con stabilità e bel tempo su tutte le regioni. Temperature stabili, massime tra 28 e 33, fino a 38 in Sicilia e Puglia.

Previsioni lunedì 10 giugno.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord instabilità in intensificazione su Alpi, Nordovest e Lombardia con temporali in arrivo, anche forti e grandinigeni in serata. Meglio altrove.

Temperature in lieve calo, massime tra 26 e 29. Al Centro tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento medio alto stratificato. Temperature stabili, massime tra 29 e 34, inferiori sulle coste. Al Sud pochi veli e strati in un contesto ampiamente soleggiato e stabile. Temperature senza variazioni, massime tra 28 e 33, fino a 37 in Sicilia e Puglia. (Fonte 3bMeteo).