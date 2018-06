ROMA – L‘estate arriva davvero. Almeno così sembra dalle previsioni meteo per la prossima settimana, che annunciano calda e afa in aumento già da lunedì su tutto il Paese. Merito dell’anticiclone delle Azzorre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Anche se qualche temporale di calore, soprattutto al Sud, farà la sua comparsa.

Già in questo week-end, del resto, le condizioni meteo saranno più soleggiate, spiegano gli esperti di 3bmeteo. E la prossima settimana l’alta pressione devierà le perturbazioni sull’Europa settentrionale, portando bel tempo sull’Italia.

Avremo dunque giornate più stabili e soleggiate, anche se con ancora la possibilità di occasionali temporali. Al Sud, in particolare, potremo avere lo sviluppo di fenomeni tra pomeriggio e sera, soprattutto su Appennino e Puglia interna. Qualche temporale di calore diurno anche sull’Appennino, specie centrale, e sulle Alpi, specie orientali.

Le temperature saranno in aumento, arriveranno anche sopra le medie stagionali, per afflusso di aria più calda dalle latitudino sub-tropicali. Ad oggi, comunque, non si intravedono ondate di caldo particolarmente forti: punte di 33-34°C sono attese al Nord e sulle regioni centrali tirreniche entro la metà della prossima settimana. Al Sud, invece, clima più fresco. Si farà sentire tuttavia a tratti l’afa, specie in Valpadana e valli del Centro.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per la prossima settimana:

Inizio settimana – Giornate soleggiate e calde sull’Italia centro settentrionale con temperature massime che si porteranno fino ai 30° in pianura con punte di 31-32° in Emilia Romagna e sulle interne della Toscana e del Lazio. Il clima si manterrà più fresco sul versante adriatico dove non dovrebbero superarsi i 26-27°. Un po meno caldo al Sud: qui le massime si manterranno generalmente intorno ai 25-27° con punte di 28-29° sul Tavoliere e sulle interne di Campania e Sicilia. Metà settimana – Ulteriore riscaldamento. Massime fino a 33 o anche 34° in Pianura Padana, 32-33° sulle zone interne del Centro, 30-31° sulle Isole e in Campania nonché sulle interne adriatiche, più freschi i litorali orientali dove non si dovrebbero superare i 28° . Il clima sarà moderatamente afoso in Pianura Padana e nelle vallate del centro con temperature percepite anche superiori ai 35-36°, più mitigati i litorali dove avremo le brezze. Tra le città più calde che potrebbero superare anche abbondantemente i 30° Milano, Torino, Bologna, Ferrara, Verona, Firenze, Grosseto, Terni, Roma, Caserta.

